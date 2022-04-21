Федор Андреев Около 1790 — найти родственников по фамилии на Familio

Федор Андреев

Автор
МБ
Бухаркина М.

мужской, родился Около 1790

умер 1839

Дети
Родион ФедоровОколо 1819 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Родион Федоров

Мать ребёнка: не указана

Исленьево, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Место жительства
До 1835
Исленьево, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Место жительства
С 1835
Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
1839

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