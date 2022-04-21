Федор Андреев
мужской, родился Около 1790
умер 1839
Дети
Родион ФедоровОколо 1819 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Родион Федоров
Мать ребёнка: не указана
Исленьево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
До 1835
Исленьево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1835
Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1839