Какаева Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Какаева Елена Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Какаев Алексей Викторович

Отец ребёнка: Какаев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Какаев Виталий Викторович

Отец ребёнка: Какаев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Какаева Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Какаев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Какаев Виталий Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Какаев Павел Викторович

Отец ребёнка: Какаев Виктор Иванович

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