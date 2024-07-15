Нигматуллина Люция
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нигматуллина) Альфия Махмутовна
Отец ребёнка: Нигматуллин Махмут Фахруллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Булат Махмутович
Отец ребёнка: Нигматуллин Махмут Фахруллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиннатуллина (Нигматуллина) Эльвира Махмутовна
Отец ребёнка: Нигматуллин Махмут Фахруллович