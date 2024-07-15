Нигматуллина Люция — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНигматуллина Люция

Нигматуллина Люция

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигматуллин Махмут Фахруллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нигматуллина) Альфия Махмутовна

Отец ребёнка: Нигматуллин Махмут Фахруллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Булат Махмутович

Отец ребёнка: Нигматуллин Махмут Фахруллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиннатуллина (Нигматуллина) Эльвира Махмутовна

Отец ребёнка: Нигматуллин Махмут Фахруллович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.