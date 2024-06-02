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Кулемина Неонора Абросимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.10.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулемин Дионисий Федорович

Рождение ребёнка
С 1847 по 1848

Сын: Кулемин Гермоген Дионисов

Отец ребёнка: Кулемин Дионисий Федорович

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
С 1850 по 1851

Сын: Кулемин Павел Дионисов

Отец ребёнка: Кулемин Дионисий Федорович

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.06.1853

Дочь: Кулемина Феврония Дионисовна

Отец ребёнка: Кулемин Дионисий Федорович

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
отец заводской крестьянин
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кулемина Анастасия Дионисова

Отец ребёнка: Кулемин Дионисий Федорович

Рождение ребёнка
23.10.1861

Сын: Кулемин Иоанн Дионисов

Отец ребёнка: Кулемин Дионисий Федорович

Рождение ребёнка
20.08.1862

Сын: Кулемин Симеон Дионисович

Отец ребёнка: Кулемин Дионисий Федорович

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
31.10.1905
Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
9.. от старости

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