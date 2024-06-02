Кулемина Неонора Абросимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.10.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1847 по 1848
Сын: Кулемин Гермоген Дионисов
Отец ребёнка: Кулемин Дионисий Федорович
Рождение ребёнка
С 1850 по 1851
Отец ребёнка: Кулемин Дионисий Федорович
Рождение ребёнка
20.06.1853
Дочь: Кулемина Феврония Дионисовна
Отец ребёнка: Кулемин Дионисий Федорович
отец заводской крестьянин
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кулемина Анастасия Дионисова
Отец ребёнка: Кулемин Дионисий Федорович
Рождение ребёнка
23.10.1861
Отец ребёнка: Кулемин Дионисий Федорович
Рождение ребёнка
20.08.1862
Сын: Кулемин Симеон Дионисович
Отец ребёнка: Кулемин Дионисий Федорович
Смерть
31.10.1905
9.. от старости