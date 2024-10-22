Яков Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Артемий Фомич
Мать: Прасковья Никитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кирилл Яковлевич
Мать ребёнка: Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Васильева Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Федосия Яковлевна
Мать ребёнка: Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
01.01.1818 ст.
Сын: Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
10.01.1826 ст.
Дочь: Воронина Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Никита Яковлевич
Мать ребёнка: Наталья Трофимовна
Смерть
1845