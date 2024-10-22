Яков Артемьевич 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яков Артемьевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1774

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Артемий Фомич

Мать: Прасковья Никитовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Трофимовна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кирилл Яковлевич

Мать ребёнка: Наталья Трофимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Наталья Трофимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Васильева Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Наталья Трофимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Федосия Яковлевна

Мать ребёнка: Наталья Трофимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1818 ст.

Сын: Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Наталья Трофимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Наталья Трофимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1826 ст.

Дочь: Воронина Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Наталья Трофимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Наталья Трофимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1845
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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