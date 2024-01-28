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Янковский Марк Алексеевич
Янковский Марк Алексеевич
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Древо
Место рождения
Луганск
Дата рождения
28.01.2024
Пол
Мужской
Отец
Янковский Алексей Викторович
1976 г.р.
Мать
Янковская (Рекус) Антонина Юрьевна
2002 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.2024
Отец:
Янковский Алексей Викторович
Мать:
Янковская Антонина Юрьевна
Луганск
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