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Мария Корнеева
Мария Корнеева
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Место рождения
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения
1822
Дата смерти
18.05.1839
Пол
Женский
Отец
?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец:
?
Мать:
?
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.05.1839
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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