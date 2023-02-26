Мария Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Корнеева

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1822

Дата смерти

18.05.1839

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: ?

Мать: ?

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.05.1839
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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