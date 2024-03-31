Сампсонов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти11.09.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Сампсонова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Сампсонова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Сампсонов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Сампсонова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сампсонов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Сампсонова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Сампсонова Феврония Николаевна
Мать ребёнка: Сампсонова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мельгина Агафия Николаевна
Мать ребёнка: Сампсонова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Сампсонов Иоаким Николаевич
Мать ребёнка: Сампсонова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1861
от сердечной болезни