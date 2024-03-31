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Сампсонов Николай Иванович

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1814

Дата смерти

11.09.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Сампсонов Иван Васильевич

Мать: Сампсонова Марья Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Сампсонова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Сампсонова Екатерина Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Сампсонов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Сампсонова Екатерина Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Сампсонов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Сампсонова Екатерина Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Сампсонова Феврония Николаевна

Мать ребёнка: Сампсонова Екатерина Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мельгина Агафия Николаевна

Мать ребёнка: Сампсонова Екатерина Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1858

Сын: Сампсонов Иоаким Николаевич

Мать ребёнка: Сампсонова Екатерина Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сампсонова Екатерина Ивановна

Смерть
11.09.1861
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
от сердечной болезни
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