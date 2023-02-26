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Матрона Маркова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Пётр Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Татьяна Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агрипина Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Рождение ребёнка
04.06.1832

Дочь: Акилина Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1836

Дочь: Екатерина Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.12.1839

Сын: Игнатий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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