Матрона Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Пётр Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Татьяна Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агрипина Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
04.06.1832
Дочь: Акилина Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
24.11.1836
Дочь: Екатерина Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
19.12.1839
Сын: Игнатий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Смерть
Неизвестно