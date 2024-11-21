Беннигсен Георгий Павлович
мужской, родился 01.06.1879
умер 08.11.1962
Супруги
Беннигсен (Скарятина) Ольга Владимировна31.03.1879 г.р.
Дети
Фон Беннигсен Леонтий Георгиевич1903 г.р.
Фон Беннигсен Фёдор Георгиевич1908 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Беннигсен Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Беннигсен (Скарятина) Ольга Владимировна
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
1903
Сын: Фон Беннигсен Леонтий Георгиевич
Мать ребёнка: Беннигсен (Скарятина) Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Фон Беннигсен Фёдор Георгиевич
Мать ребёнка: Беннигсен (Скарятина) Ольга Владимировна
Смерть
08.11.1962