Беннигсен Георгий Павлович 01.06.1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Беннигсен Георгий Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.06.1879

умер 08.11.1962

Супруги
Беннигсен (Скарятина) Ольга Владимировна31.03.1879 г.р.
Дети
Фон Беннигсен Леонтий Георгиевич1903 г.р.
Фон Беннигсен Фёдор Георгиевич1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Беннигсен Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Беннигсен (Скарятина) Ольга Владимировна

Бракосочетание
1902

Жена: Беннигсен (Скарятина) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Фон Беннигсен Леонтий Георгиевич

Мать ребёнка: Беннигсен (Скарятина) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Фон Беннигсен Фёдор Георгиевич

Мать ребёнка: Беннигсен (Скарятина) Ольга Владимировна

Смерть
08.11.1962

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