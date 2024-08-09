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Боровиков Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Боровиков Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боровикова) Светлана

Мать ребёнка: Боровикова (Щеникова) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровикова (Щеникова) Валентина

Рождение ребёнка
18.04.1962

Сын: Боровиков Александр

Мать ребёнка: Боровикова (Щеникова) Валентина

Смерть
1992

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