Боровиков Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Боровиков Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боровикова) Светлана
Мать ребёнка: Боровикова (Щеникова) Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1962
Сын: Боровиков Александр
Мать ребёнка: Боровикова (Щеникова) Валентина
Смерть
1992