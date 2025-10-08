Спиридов Алексей Андреевич
мужской, родился 1714
умер 1782
Супруги
Спиридова (Ржевская) Анна Ильинична08.09.1719 г.р.
Дети
Сабурова (Спиридова) Екатерина АлексеевнаОколо 1750 г.р.
Озерова (Спиридова) Анна АлексеевнаПосле 1750 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Сабурова (Спиридова) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Спиридова (Ржевская) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
После 1750
Дочь: Озерова (Спиридова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Спиридова (Ржевская) Анна Ильинична
Смерть
1782