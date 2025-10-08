Спиридов Алексей Андреевич 1714 — найти родственников по фамилии на Familio
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Спиридов Алексей Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1714

умер 1782

Супруги
Спиридова (Ржевская) Анна Ильинична08.09.1719 г.р.
Дети
Сабурова (Спиридова) Екатерина АлексеевнаОколо 1750 г.р.
Озерова (Спиридова) Анна АлексеевнаПосле 1750 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридова (Ржевская) Анна Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Сабурова (Спиридова) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Спиридова (Ржевская) Анна Ильинична

Рождение ребёнка
После 1750

Дочь: Озерова (Спиридова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Спиридова (Ржевская) Анна Ильинична

Смерть
1782

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