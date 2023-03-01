Подгорбунская Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Подгорбунский Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Подгорбунский Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Подгорбунский Яков Иванович
Отец ребёнка: Подгорбунский Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно