Подгорбунская Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорбунская Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Подгорбунский Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Подгорбунский Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Подгорбунский Яков Иванович

Отец ребёнка: Подгорбунский Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгорбунский Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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