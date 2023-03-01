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Подгорбунский Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Подгорбунский Яков Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Подгорбунский Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Подгорбунская Елена Ивановна

Работа или профессия
1821
Тушимский погост
Пономарь Тушимского погоста Покровской церкви.
Рождение ребёнка
1823

Сын: Подгорбунский Яков Иванович

Мать ребёнка: Подгорбунская Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорбунская Елена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Тушимский погост
Смерть
Неизвестно
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