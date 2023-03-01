Подгорбунский Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Подгорбунский Яков Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Подгорбунский Игнатий Иванович
Мать ребёнка: Подгорбунская Елена Ивановна
Работа или профессия
1821
Тушимский погост
Пономарь Тушимского погоста Покровской церкви.
Рождение ребёнка
1823
Сын: Подгорбунский Яков Иванович
Мать ребёнка: Подгорбунская Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тушимский погост
Смерть
Неизвестно