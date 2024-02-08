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(Зайцева) Татьяна
(Зайцева) Татьяна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
После 1950
Пол
Женский
Отец
Зайцев Игнат
1912 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Зайцев Игнат
Мать: не указана
Смерть
После 1950
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