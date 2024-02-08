(Зайцева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зайцева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1950

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Игнат

Мать: не указана

Смерть
После 1950
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