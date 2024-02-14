(Аминова) Зуфаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аминова) Зуфаровна

Место рождения

г. Казань

Дата рождения

196

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
196

Отец: Аминов Зуфар

Мать: не указана

г. Казань
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