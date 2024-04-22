Понкратов Лазарь Ульянович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Рождение: запись о рождении №26, метрическая книга за 1791 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Федор Бильдяев и Марфа Понкратова
Смерть
Неизвестно