Понкратов Лазарь Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПонкратов Лазарь Ульянович

Понкратов Лазарь Ульянович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Понкратов Ульян Михеевич

Мать: Понкратова Мавра Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №26, метрическая книга за 1791 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Федор Бильдяев и Марфа Понкратова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close