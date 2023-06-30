Грошиков Николай Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817 или 1826
Дата смерти16.02.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 или 1826
Отец: Грошиков Кондрат Евдокимович
Мать: Грошикова Мария
Бракосочетание
05.11.1845
Рождение ребёнка
23.07.1854
Мать ребёнка: Грошикова Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
18.02.1857
Мать ребёнка: Грошикова Параскева Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1864