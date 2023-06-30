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Грошиков Николай Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817 или 1826

Дата смерти

16.02.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 или 1826

Отец: Грошиков Кондрат Евдокимович

Мать: Грошикова Мария

Бракосочетание
05.11.1845

Жена: Грошикова Ксения Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1854

Сын: Грошиков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Грошикова Параскева Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.02.1857

Сын: Грошиков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Грошикова Параскева Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грошикова Параскева Алексеевна

Смерть
16.02.1864
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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