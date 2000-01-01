Апоницкая Екатерина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1837
Дата смерти27.01.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1858
Сын: Апоницкий Степан Николаевич
Отец ребёнка: Апоницкий Николай Васильевич
Рождение ребёнка
26.06.1869
Сын: Апоницкий Александр Николаевич
Отец ребёнка: Апоницкий Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Апоницкий Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Апоницкий Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апоницкий Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Апоницкий Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апоницкая Александра Николаевна
Отец ребёнка: Апоницкий Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апоницкая Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Апоницкий Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апоницкая Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Апоницкий Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1900