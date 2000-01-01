Апоницкая Екатерина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апоницкая Екатерина Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1837

Дата смерти

27.01.1900

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1858

Сын: Апоницкий Степан Николаевич

Отец ребёнка: Апоницкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
26.06.1869

Сын: Апоницкий Александр Николаевич

Отец ребёнка: Апоницкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Апоницкий Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Апоницкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апоницкий Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Апоницкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апоницкая Александра Николаевна

Отец ребёнка: Апоницкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апоницкая Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Апоницкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апоницкая Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Апоницкий Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апоницкий Николай Васильевич

Смерть
27.01.1900
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