Авраамова-Никитина (Павлова) Стефанида Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамова-Никитина (Павлова) Стефанида Игнатьевна

Место рождения

Чулла, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чулла, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.02.1891 ст.

Муж: Авраамов (Васильев) Самуил Иоаннович (Иванович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1892 ст.

Сын: Авраамов-Никитин (Иванов) Стефан Самуилович

Отец ребёнка: Авраамов (Васильев) Самуил Иоаннович (Иванович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1895 ст.

Сын: Авраамов-Никитин (Иванов) Евфимий Самуилович

Отец ребёнка: Авраамов (Васильев) Самуил Иоаннович (Иванович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.02.1897 ст.

Дочь: Авраамова-Никитина (Иванова) Евдокия Самуиловна

Отец ребёнка: Авраамов (Васильев) Самуил Иоаннович (Иванович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.03.1898 ст.

Дочь: Авраамова-Васильева (Иванова) Стефанида Самуиловна

Отец ребёнка: Авраамов (Васильев) Самуил Иоаннович (Иванович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1900 ст.

Сын: Авраамов-Лысов (Иванов) Иоанн (Иван) Самуилович

Отец ребёнка: Авраамов (Васильев) Самуил Иоаннович (Иванович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.09.1903 ст.

Сын: Авраамов-Лысов (Иванов) Иоанн (Иван) Самуилович

Отец ребёнка: Авраамов (Васильев) Самуил Иоаннович (Иванович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.07.1905 ст.

Сын: Авраамов-Лысов (Иванов) Михаил Самуилович

Отец ребёнка: Авраамов (Васильев) Самуил Иоаннович (Иванович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1908 ст.

Дочь: Авраамова-Лысова (Иванова) Анастасия Самуиловна

Отец ребёнка: Авраамов (Васильев) Самуил Иоаннович (Иванович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1910 ст.

Сын: Авраамов-Лысов (Иванов) Николай Самуилович

Отец ребёнка: Авраамов (Васильев) Самуил Иоаннович (Иванович)

Рождение ребёнка
19.04.1912 ст.

Сын: Авраамов-Лысов (Иванов) Феодор Самуилович

Отец ребёнка: Авраамов (Васильев) Самуил Иоаннович (Иванович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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