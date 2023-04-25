Авраамова-Никитина (Павлова) Стефанида Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Авраамов-Никитин (Иванов) Стефан Самуилович
Отец ребёнка: Авраамов (Васильев) Самуил Иоаннович (Иванович)
Сын: Авраамов-Никитин (Иванов) Евфимий Самуилович
Отец ребёнка: Авраамов (Васильев) Самуил Иоаннович (Иванович)
Дочь: Авраамова-Никитина (Иванова) Евдокия Самуиловна
Отец ребёнка: Авраамов (Васильев) Самуил Иоаннович (Иванович)
Дочь: Авраамова-Васильева (Иванова) Стефанида Самуиловна
Отец ребёнка: Авраамов (Васильев) Самуил Иоаннович (Иванович)
Сын: Авраамов-Лысов (Иванов) Иоанн (Иван) Самуилович
Отец ребёнка: Авраамов (Васильев) Самуил Иоаннович (Иванович)
Сын: Авраамов-Лысов (Иванов) Иоанн (Иван) Самуилович
Отец ребёнка: Авраамов (Васильев) Самуил Иоаннович (Иванович)
Сын: Авраамов-Лысов (Иванов) Михаил Самуилович
Отец ребёнка: Авраамов (Васильев) Самуил Иоаннович (Иванович)
Дочь: Авраамова-Лысова (Иванова) Анастасия Самуиловна
Отец ребёнка: Авраамов (Васильев) Самуил Иоаннович (Иванович)
Сын: Авраамов-Лысов (Иванов) Феодор Самуилович
Отец ребёнка: Авраамов (Васильев) Самуил Иоаннович (Иванович)