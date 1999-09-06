Яудзема (Кальва) Анна Донатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1909
Дата смерти06.09.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1935
Дочь: Васильева Бронислава Донатовна
Отец ребёнка: Яудземс Донат Антонович
Вилцаны, Rušonas pagasts, Preiļu novads
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.09.1999
Мадона, Madonas novads
Только Мадона это совсем не Лудзенский край.