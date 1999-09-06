Яудзема (Кальва) Анна Донатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яудзема (Кальва) Анна Донатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1909

Дата смерти

06.09.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1935

Дочь: Васильева Бронислава Донатовна

Отец ребёнка: Яудземс Донат Антонович

Вилцаны, Rušonas pagasts, Preiļu novads
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яудземс Донат Антонович

Смерть
06.09.1999
Мадона, Madonas novads
Только Мадона это совсем не Лудзенский край.
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