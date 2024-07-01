Андрющенко Александр Иванович 29.10.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андрющенко Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1976

Отец: Андрющенко Иван Андреевич

Мать: Андрющенко (Дайреджиева) Людмила Филиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрющенко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрющенко (Перелович) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрющенко Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Андрющенко (Перелович) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
29.05.2006

Дочь: Андрющенко Николь Александровна

Мать ребёнка: Андрющенко (Перелович) Людмила Ивановна

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