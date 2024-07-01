Андрющенко Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1976
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андрющенко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрющенко Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Андрющенко (Перелович) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
29.05.2006
Дочь: Андрющенко Николь Александровна
Мать ребёнка: Андрющенко (Перелович) Людмила Ивановна