Лопнева (Ильичева) Прасковья Антоновна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
13.02.1842
Муж: Лопнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
12.01.1843
Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
25.01.1844
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
13.09.1845
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
07.11.1846
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
?.01.1847
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
14.12.1848
Сын: Лопнев Петр Иванович
Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.03.1851
Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
15.08.1852
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
07.05.1854
Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
22.07.1855
Дочь: Пояркова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
15.09.1857
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
09.08.1859
Сын: Лопнев Александр Иванович
Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
14.09.1863
Дочь: Сафронова Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно