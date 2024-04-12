Лопнева (Ильичева) Прасковья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Ильичева) Прасковья Антоновна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
13.02.1842

Муж: Лопнев Иван Петрович

Рождение ребёнка
12.01.1843

Сын: Лопнев Павел Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1844

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1845

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1846

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
?.01.1847

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
14.12.1848

Сын: Лопнев Петр Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1851

Сын: Лопнев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1852

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
07.05.1854

Сын: Лопнев Николай Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.07.1855

Дочь: Пояркова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
15.09.1857

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович

Рождение ребёнка
09.08.1859

Сын: Лопнев Александр Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
14.09.1863

Дочь: Сафронова Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
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