Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1789
Отец: Матвей Петрович
Рождение ребёнка
18.06.1811
Дочь: Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Военная служба
1813
Рекрут
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Филипп Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Демобилизация
1832
Отставной солдат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно