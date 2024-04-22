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Иван Матвеевич

Место рождения

Дмитровское, Красногорск, Московская область

Дата рождения

03.11.1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1789

Отец: Матвей Петрович

Мать: не указана

Дмитровское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
18.06.1811

Дочь: Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Военная служба
1813
Рекрут
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Филипп Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Демобилизация
1832
Отставной солдат
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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