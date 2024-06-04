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Цветков Михаил Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

22.06.1878

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.01.1861

Жена: Шагалина (Карташова) Александра Николаева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Цветков Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Шагалина (Карташова) Александра Николаева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.06.1878
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от сибирской язвы

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