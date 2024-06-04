Цветков Михаил Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти22.06.1878
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1861
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Цветков Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Шагалина (Карташова) Александра Николаева
Смерть
22.06.1878
Причина смерти: от сибирской язвы