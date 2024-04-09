Потылицына (Плишкина) Евфимия Еремеева
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Потылицын Егор (Георгий) Парфильев
Рождение ребёнка
10.07.1854
Дочь: (Потылицын) Акилина Егорова
Отец ребёнка: Потылицын Егор (Георгий) Парфильев
Рождение ребёнка
09.12.1855
Сын: Потылицын Спиридон Егоров
Отец ребёнка: Потылицын Егор (Георгий) Парфильев
Рождение ребёнка
?.05.1858
Отец ребёнка: Потылицын Егор (Георгий) Парфильев
Рождение ребёнка
12.05.1859
Дочь: (Потылицына) Елена Георгиева
Отец ребёнка: Потылицын Егор (Георгий) Парфильев
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Потылицын Егор (Георгий) Парфильев
Рождение ребёнка
20.06.1864
Дочь: (Потылицына) Феврония Егорова
Отец ребёнка: Потылицын Егор (Георгий) Парфильев
Смерть
Неизвестно