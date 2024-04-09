Потылицына (Плишкина) Евфимия Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицына (Плишкина) Евфимия Еремеева

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Егор (Георгий) Парфильев

Рождение ребёнка
1852

Сын: Потылицын Яков Егоров

Отец ребёнка: Потылицын Егор (Георгий) Парфильев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.07.1854

Дочь: (Потылицын) Акилина Егорова

Отец ребёнка: Потылицын Егор (Георгий) Парфильев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.12.1855

Сын: Потылицын Спиридон Егоров

Отец ребёнка: Потылицын Егор (Георгий) Парфильев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.05.1858

Сын: Потылицын Иоанн Георгиев

Отец ребёнка: Потылицын Егор (Георгий) Парфильев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.05.1859

Дочь: (Потылицына) Елена Георгиева

Отец ребёнка: Потылицын Егор (Георгий) Парфильев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1860

Сын: Потылицын Иаков Георгиев

Отец ребёнка: Потылицын Егор (Георгий) Парфильев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.06.1864

Дочь: (Потылицына) Феврония Егорова

Отец ребёнка: Потылицын Егор (Георгий) Парфильев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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