Вещагин Алексей Владимирович 04.11.1970 — найти родственников по фамилии на Familio

Вещагин Алексей Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.11.1970

Отец
Вещагин Владимир Геннадьевич05.07.1945 г.р.
Супруги
Романтик Елена Николаевна03.04.1979 г.р.
Дети
Вещагин Никита Алексеевич25.12.1997 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1970

Отец: Вещагин Владимир Геннадьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романтик Елена Николаевна

Рождение ребёнка
25.12.1997

Сын: Вещагин Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Романтик Елена Николаевна

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