Вещагин Алексей Владимирович
мужской, родился 04.11.1970
ОтецВещагин Владимир Геннадьевич05.07.1945 г.р.
Супруги
Романтик Елена Николаевна03.04.1979 г.р.
Дети
Вещагин Никита Алексеевич25.12.1997 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1970
Отец: Вещагин Владимир Геннадьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1997
Сын: Вещагин Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Романтик Елена Николаевна