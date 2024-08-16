Чесноков Гаврила Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1838
Дочь: (Чеснокова) Прасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Чеснокова (Целикова) Феодора Авксеньевна
Рождение ребёнка
06.12.1848
Сын: Чесноков Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Чеснокова (Целикова) Феодора Авксеньевна