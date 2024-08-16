Чесноков Гаврила Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чесноков Гаврила Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1838

Дочь: (Чеснокова) Прасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Чеснокова (Целикова) Феодора Авксеньевна

Рождение ребёнка
06.12.1848

Сын: Чесноков Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Чеснокова (Целикова) Феодора Авксеньевна

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