Арендт (Баптизманская) МАТРЁНА КАЛИСТРАТОВНА
женский, родилась 1807
умерла 1894
Супруги
Арендт АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ30.09.1795 г.р.
Дети
Арендт ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ1823 г.р.
Арендт НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ01.10.1833 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Арендт АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Арендт АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ
Бракосочетание
Около 1823
Рождение ребёнка
01.10.1833
Отец ребёнка: Арендт АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ
Смерть
1894