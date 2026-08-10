Арендт (Баптизманская) МАТРЁНА КАЛИСТРАТОВНА 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Арендт (Баптизманская) МАТРЁНА КАЛИСТРАТОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1807

умерла 1894

Супруги
Арендт АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ30.09.1795 г.р.
Дети
Арендт ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ1823 г.р.
Арендт НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ01.10.1833 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арендт АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Арендт АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
1823

Сын: Арендт ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Арендт АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Бракосочетание
Около 1823

Муж: Арендт АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
01.10.1833

Сын: Арендт НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Арендт АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Смерть
1894

Мы используем куки для улучшения работы сайта.