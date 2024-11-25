Ермолаев Василий 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Ермолаев Василий

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 1827

Отец
Иванов Ермолай1795 г.р.
Мать
(Левонова) Стефанида1799 г.р.
Супруги
(Степанова) НаталияОколо 1832 г.р.
Дети
(Васильева) Васса14.08.1855 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Иванов Ермолай

Мать: (Левонова) Стефанида

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
18.04.1848

Жена: (Степанова) Наталия

Рождение ребёнка
14.08.1855

Дочь: (Васильева) Васса

Мать ребёнка: (Степанова) Наталия

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