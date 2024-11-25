Ермолаев Василий
мужской, родился 1827
ОтецИванов Ермолай1795 г.р.
Мать(Левонова) Стефанида1799 г.р.
Супруги
(Степанова) НаталияОколо 1832 г.р.
Дети
(Васильева) Васса14.08.1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Иванов Ермолай
Мать: (Левонова) Стефанида
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
18.04.1848
Жена: (Степанова) Наталия
Рождение ребёнка
14.08.1855
Дочь: (Васильева) Васса
Мать ребёнка: (Степанова) Наталия