Никулина Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина Антонина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

После 01.07.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1940 и 1942

Муж: Никулин Пётр Алексеевич

Смерть
После 01.07.1943

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