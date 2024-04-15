Котенко Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
01.10.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Петр Васильевич Луговой
Восприемник
10.07.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Ольга Петровна Котенко
Восприемник
21.02.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Васильевич Луговой
Восприемник
05.01.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Емельян Григорьевич Демяненко
Восприемник
25.11.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Филимон (Филипп) Дмитриевич Простатин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котенко Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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