Котенко Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
01.10.1883 ст.
Петр Васильевич Луговой
Восприемник
10.07.1886 ст.
Ольга Петровна Котенко
Восприемник
21.02.1887 ст.
Федор Васильевич Луговой
Восприемник
05.01.1890 ст.
Емельян Григорьевич Демяненко
Восприемник
25.11.1891 ст.
Филимон (Филипп) Дмитриевич Простатин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно