Голицына (Скалон) Мария Юрьевна
женский, родилась Около 1899
умерла 1965
ОтецСкалон Георгий (Юрий) Николаевич09.02.1876 г.р.
МатьСкалон (Мятлева) Людмила Петровна1874 г.р.
Супруги
Голицын Сергей Сергеевич26.05.1895 г.р.
Дети
Голицына Людмила Сергеевна1917 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Голицына Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Голицын Сергей Сергеевич
Смерть
1965