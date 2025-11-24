Голицына (Скалон) Мария Юрьевна Около 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицына (Скалон) Мария Юрьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1899

умерла 1965

Отец
Скалон Георгий (Юрий) Николаевич09.02.1876 г.р.
Мать
Скалон (Мятлева) Людмила Петровна1874 г.р.
Супруги
Голицын Сергей Сергеевич26.05.1895 г.р.
Дети
Голицына Людмила Сергеевна1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Скалон Георгий (Юрий) Николаевич

Мать: Скалон (Мятлева) Людмила Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голицын Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Голицына Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Голицын Сергей Сергеевич

Смерть
1965

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