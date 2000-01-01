Астафьева Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

С 1955 по 1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астафьев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астафьев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астафьев Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Николай Михайлович

Смерть
С 1955 по 1957
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