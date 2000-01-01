Астафьева Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиС 1955 по 1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1936
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1942
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1955 по 1957