Васильев Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1960
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: дтп