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Васильев Сергей Алексеевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

26.11.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1937 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Васильева Раиса Афанасьевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: дтп
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