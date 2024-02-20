Михайлова (Самодова) Мария Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Самодова) Мария Харлампиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1887

Дочь: Буланова (Михайлова) Мариамна Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович

Спасская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1915

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