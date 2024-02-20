Михайлова (Самодова) Мария Харлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1887
Дочь: Буланова (Михайлова) Мариамна Александровна
Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович
Спасская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1915