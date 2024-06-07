Беляева (Александрова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Александрова) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Николай Александрович

Рождение ребёнка
12.10.1929

Сын: Беляев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Беляев Николай Александрович

Рождение ребёнка
02.12.1931

Дочь: Перевозчикова (Беляева) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Беляев Николай Александрович

Рождение ребёнка
17.09.1935

Дочь: Григорьева (Беляева) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Беляев Николай Александрович

Смерть
Неизвестно

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