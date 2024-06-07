Беляева (Александрова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1929
Сын: Беляев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Беляев Николай Александрович
Рождение ребёнка
02.12.1931
Дочь: Перевозчикова (Беляева) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Беляев Николай Александрович
Рождение ребёнка
17.09.1935
Дочь: Григорьева (Беляева) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Беляев Николай Александрович
Смерть
Неизвестно