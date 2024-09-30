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Карху Абрам Петрович

Место рождения

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

04.09.1860

Дата смерти

22.08.1934

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1860

Отец: Карху Петр Иосифович

Мать: Карху (Ряттё) Софья Петровна

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.09.1893

Жена: Карху (Теппанайнен) Мария Адамовна

Рождение ребёнка
12.05.1896

Дочь: (Карху) Елена Абрамовна

Мать ребёнка: Карху (Теппанайнен) Мария Адамовна

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1899

Сын: Карху Иван Абрамович

Мать ребёнка: Карху (Теппанайнен) Мария Адамовна

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1903

Дочь: (Карху) Анна-Мария Абрамовна

Мать ребёнка: Карху (Теппанайнен) Мария Адамовна

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1907

Дочь: (Карху) Ольга Абрамовна

Мать ребёнка: Карху (Теппанайнен) Мария Адамовна

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
22.08.1934

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