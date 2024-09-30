Карху Абрам Петрович
Место рождения
Дата рождения04.09.1860
Дата смерти22.08.1934
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1860
Отец: Карху Петр Иосифович
Бракосочетание
29.09.1893
Рождение ребёнка
12.05.1896
Дочь: (Карху) Елена Абрамовна
Мать ребёнка: Карху (Теппанайнен) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
16.07.1899
Сын: Карху Иван Абрамович
Мать ребёнка: Карху (Теппанайнен) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
04.07.1903
Дочь: (Карху) Анна-Мария Абрамовна
Мать ребёнка: Карху (Теппанайнен) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
14.03.1907
Дочь: (Карху) Ольга Абрамовна
Мать ребёнка: Карху (Теппанайнен) Мария Адамовна
Смерть
22.08.1934