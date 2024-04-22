Синельник Григорий
Место рождения
Дата рождения08.08.1903 ст.
Дата смерти28.02.1904 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1903 ст.
Незаконнорожденный. В метрической записи приписка "В Сибирь", несмотря на то, что в 1904 г. он умирает в с. Очкино.
Крещение
09.08.1903 ст.
Восприемники село Очкино крестьяне Евфимий Симеонов Кисель и Татьяна Гавриилова Алексейцева.
Смерть
28.02.1904 ст.
Причина смерти: скарлатина.
Похороны
29.02.1904 ст.
Похоронен на общем кладбище.