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Синельник Григорий

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

08.08.1903 ст.

Дата смерти

28.02.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1903 ст.

Отец: не указан

Мать: Богдановская Пелагея Степановна

Очкино, Сумська область
Незаконнорожденный. В метрической записи приписка "В Сибирь", несмотря на то, что в 1904 г. он умирает в с. Очкино.
Крещение
09.08.1903 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники село Очкино крестьяне Евфимий Симеонов Кисель и Татьяна Гавриилова Алексейцева.
Смерть
28.02.1904 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: скарлатина.
Похороны
29.02.1904 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронен на общем кладбище.
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