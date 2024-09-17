Лебедев Александр Александрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.08.1918
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1918 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.191 | 28
Смерть
Неизвестно