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Лебедев Александр Александрович

Место рождения

Артемьево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Артемьево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Артемьево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
12.08.1918

Жена: Лебедева (Баранова) Анна Степановна

Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1918 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.191 | 28
Смерть
Неизвестно

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