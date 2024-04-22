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Шпык (Жгун) Ольга Павловна

Место рождения

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.06.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1891 ст.

Отец: Жгун Павел Маркович

Мать: Жгун Софья Иосифовна

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
17.07.1911 ст.

Муж: Шпык Спиридон Васильевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.08.1912 ст.

Сын: Шпык Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Шпык Спиридон Васильевич

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1913 ст.

Дочь: Шпык Нина Спиридоновна

Отец ребёнка: Шпык Спиридон Васильевич

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1914 ст.

Сын: Шпык Александр Спиридонович

Отец ребёнка: Шпык Спиридон Васильевич

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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