Шпык (Жгун) Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения01.06.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1891 ст.
Отец: Жгун Павел Маркович
Мать: Жгун Софья Иосифовна
Бракосочетание
17.07.1911 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.08.1912 ст.
Отец ребёнка: Шпык Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
28.08.1913 ст.
Дочь: Шпык Нина Спиридоновна
Отец ребёнка: Шпык Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
27.08.1914 ст.
Сын: Шпык Александр Спиридонович
Отец ребёнка: Шпык Спиридон Васильевич
Смерть
Неизвестно