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Волконский Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

02.11.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

http://www.rgfond.ru:8099/person/47342
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волконская) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: кн. Волконская (Андреева) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконский Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: кн. Волконская (Андреева) Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: кн. Волконская (Андреева) Мария Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
штаб-ротмистр
Смерть
02.11.1909
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Похороны
Неизвестно
Сабынино, Яковлевский, Белгородская область

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