Волконский Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти02.11.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
http://www.rgfond.ru:8099/person/47342
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волконская) Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: кн. Волконская (Андреева) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконский Борис Дмитриевич
Мать ребёнка: кн. Волконская (Андреева) Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
штаб-ротмистр
Смерть
02.11.1909
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Похороны
Неизвестно
Сабынино, Яковлевский, Белгородская область