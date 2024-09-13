Колесник Иван Фотеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1910
Дата смерти10.10.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1910
Отец: Колесник Фотий
Мать: Колесник Агрепина
Рождение ребёнка
06.10.1941
Дочь: Колесникова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Терентьевна Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
31.12.1947
Дочь: Колесникова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Терентьевна Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.03.1949
Дочь: Колесник Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Терентьевна Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.10.1950
Сын: Колесников Николай Иванович
Мать ребёнка: Терентьевна Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.03.1952
Дочь: Колесник Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Терентьевна Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.01.1954
Дочь: Гумероглый (Колесникова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Терентьевна Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.12.1955
Дочь: Колесник Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Терентьевна Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1957
Мать ребёнка: Терентьевна Анна Тимофеевна
Смерть
10.10.1965