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Колесник Иван Фотеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1910

Дата смерти

10.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1910

Отец: Колесник Фотий

Мать: Колесник Агрепина

Рождение ребёнка
06.10.1941

Дочь: Колесникова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Терентьевна Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
31.12.1947

Дочь: Колесникова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Терентьевна Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.03.1949

Дочь: Колесник Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Терентьевна Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.10.1950

Сын: Колесников Николай Иванович

Мать ребёнка: Терентьевна Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
08.03.1952

Дочь: Колесник Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Терентьевна Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.01.1954

Дочь: Гумероглый (Колесникова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Терентьевна Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.12.1955

Дочь: Колесник Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Терентьевна Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Колесник Иван Иванович

Мать ребёнка: Терентьевна Анна Тимофеевна

Смерть
10.10.1965

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