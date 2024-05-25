Харисова Закия Габдельмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарисова Закия Габдельмановна

Харисова Закия Габдельмановна

Место рождения

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.12.1918

Дата смерти

27.11.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харисов Сарим Харисович

Место жительства
Неизвестно
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1940

Сын: Харисов Ильдус Саримович

Отец ребёнка: Харисов Сарим Харисович

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1956

Сын: Харисов Ирнус Саримович

Отец ребёнка: Харисов Сарим Харисович

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
27.11.1994
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.