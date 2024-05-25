Харисова Закия Габдельмановна
Место рождения
Дата рождения11.12.1918
Дата смерти27.11.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1940
Отец ребёнка: Харисов Сарим Харисович
Рождение ребёнка
04.02.1956
Отец ребёнка: Харисов Сарим Харисович
Смерть
27.11.1994