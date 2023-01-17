Федосья Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Степанида Евсеева
Отец ребёнка: Евсей Григорьев
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсей Григорьев
Смерть
Неизвестно