Чугункова Врагова Параскева Яковлева
Место рождения
Дата рождения03.10.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1904 ст.
Отец: Чугунков Врагов Шамов Яков Иаков Емельянов
Крещение
03.10.1904 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Иосиф Кирьяков Тараканчиков- запасной рядовой Анна Алексеева Тараканчикова-девица
Смерть
Неизвестно