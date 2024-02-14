Нигаметзянов Галимзян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигаметзянов Галимзян

Место рождения

п.Аксёново Альшеевский район БАССР

Дата рождения

1956

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1984
Похороны
Неизвестно

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