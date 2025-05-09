Альтшуллер (Пуркина) Рахиль Роха 1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Альтшуллер (Пуркина) Рахиль Роха

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 1900

умерла 25.06.1986, Узбекистан, Ташкент

Отец
Пуркин Интин Вульф ВладимирНеизвестно г.р.
Мать
Пуркина Альтшулер (Казак) Mir-Im-Zina (Liza) Moiseevna1866 г.р.
Супруги
Альтшуллер Абрам УрьевичНеизвестно г.р.
Дети
Альтшуллер Юрий Абрамович1920 г.р.
Альтшуллер Моисей1921 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Пуркин Интин Вульф Владимир

Мать: Пуркина Альтшулер (Казак) Mir-Im-Zina (Liza) Moiseevna

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альтшуллер Абрам Урьевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Альтшуллер Юрий Абрамович

Отец ребёнка: Альтшуллер Абрам Урьевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Альтшуллер Моисей

Отец ребёнка: Альтшуллер Абрам Урьевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Альтшуллер) Берта

Отец ребёнка: Альтшуллер Абрам Урьевич

Смерть
25.06.1986
Узбекистан, Ташкент

Мы используем куки для улучшения работы сайта.