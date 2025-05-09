Альтшуллер (Пуркина) Рахиль Роха
женский, родилась 1900
умерла 25.06.1986, Узбекистан, Ташкент
ОтецПуркин Интин Вульф ВладимирНеизвестно г.р.
Супруги
Альтшуллер Абрам УрьевичНеизвестно г.р.
Дети
Альтшуллер Юрий Абрамович1920 г.р.
Альтшуллер Моисей1921 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Сын: Альтшуллер Юрий Абрамович
Отец ребёнка: Альтшуллер Абрам Урьевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Альтшуллер Моисей
Отец ребёнка: Альтшуллер Абрам Урьевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Альтшуллер) Берта
Отец ребёнка: Альтшуллер Абрам Урьевич
Смерть
25.06.1986
Узбекистан, Ташкент