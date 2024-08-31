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Павлов Фёдор

Место рождения

деревня Маурино г. Переславля Владимирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов ...

Мать: не указана

Павловы происходили из казенных крестьян, во второй половине XIX века семья жила в деревне Маурино Переславского уезда Владимирской губернии и были прихожанами церкви с. Ягренево.». Согласн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Филиппова

Рождение ребёнка
28.03.1866 ст.

Сын: Павлов Никита Фёдорович

Мать ребёнка: Ксения Филиппова

«Павловы происходили из казенных крестьян, во второй половине XIX века семья жила в деревне Маурино Переславского уезда Владимирской губернии и были прихожанами церкви с. Ягренево.». ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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