Павлов Фёдор
Место рождениядеревня Маурино г. Переславля Владимирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов ...
Мать: не указана
Павловы происходили из казенных крестьян, во второй половине XIX века семья жила в деревне Маурино Переславского уезда Владимирской губернии и были прихожанами церкви с. Ягренево.». Согласн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Филиппова
Рождение ребёнка
28.03.1866 ст.
Мать ребёнка: Ксения Филиппова
«Павловы происходили из казенных крестьян, во второй половине XIX века семья жила в деревне Маурино Переславского уезда Владимирской губернии и были прихожанами церкви с. Ягренево.». ... Показать все
Смерть
Неизвестно