Салмина Васса Сергеевна
Место рожденияКуралово
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Сергей Порфирьевич
Мать: не указана
Куралово
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Салмин Даниил Николаевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Салмина) Соломонида Даниловна
Отец ребёнка: Салмин Даниил Николаевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Салмин Василий 1 Данилович
Отец ребёнка: Салмин Даниил Николаевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Салмин Афанасий Данилович
Отец ребёнка: Салмин Даниил Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1850 ст.
Сын: Салмин Василий 2 Данилович
Отец ребёнка: Салмин Даниил Николаевич
Смерть
Неизвестно