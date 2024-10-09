Салмина Васса Сергеевна 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Салмина Васса Сергеевна

Место рождения

Куралово

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Сергей Порфирьевич

Мать: не указана

Куралово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салмин Даниил Николаевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Салмин Степан Данилович

Отец ребёнка: Салмин Даниил Николаевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Салмина) Соломонида Даниловна

Отец ребёнка: Салмин Даниил Николаевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Салмин Василий 1 Данилович

Отец ребёнка: Салмин Даниил Николаевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Салмин Афанасий Данилович

Отец ребёнка: Салмин Даниил Николаевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1850 ст.

Сын: Салмин Василий 2 Данилович

Отец ребёнка: Салмин Даниил Николаевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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